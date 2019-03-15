Пентагон выступил за получение права на превентивный ядерный удар

Вашингтон должен оставить за собой право нанесения превентивного ядерного удара. На этом настаивает председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд в ходе слушаний в американском Сенате. Выступление генерала опубликовано на сайте Объединенного комитета начальников штабов.

Данфорд раскритиковал любые попытки изменить существующий порядок вещей, так как, по его словам, это упростит процесс принятия конкурентами США.

«Я также могу представить себе целый ряд обстоятельств, при которых мы не хотели бы исключать для президента этот вариант в будущем, и я, конечно, мог бы обсудить это на закрытом заседании», - заявил генерал в своем вступительном слове.

В конце января в конгресс США были внесены два предложения, суть которых сводилась к ограничению прав президента Дональда Трампа по нанесению ядерного удара.

Инициаторы - политические противники действующей власти которые считают, что Трампу опасно доверять стратегическое ядерное оружие.