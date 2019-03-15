Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Тюмени

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом из Уфы в Нижневартовск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Тюмени. Причиной послужило плохое самочувствие одного из пассажиров.

По данным пресс-службы аэропорта, посадка произошла в 17.21 по московскому времени. Самочувствие пассажира, мужчины в возрасте 60-и лет, ухудшилось, и капитан принял решение не рисковать его здоровьем.

После посадки самолета к нему оперативно прибыл автомобиль скорой помощи. Мужчина был госпитализирован в ближайшую тюменскую больницу. Рейс «Уральских авиалиний» возобновил полет в 21.27 по местному времени.

Ранее еще один рейс «Уральских авиалиний» объявил о чрезвычайном происшествии на борту. Самолет следовал из аэропорта Манамы в Москву, вылетел из Бахрейна и спустя три часа должен был приземлиться в столичном Домодедово, но запросил посадку в Баку.