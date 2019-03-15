Эрдоган заявил, что не откажется от покупки С-400 из-за угроз США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление на тему покупки российских зенитно-ракетных систем С-400. Он сказал, что страна не собирается отказываться от сделки с Россией, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов.

Турецкий лидер подчеркнул, что об отмене покупки не может быть и речи, что подобное развитие событий будет шагом назад. При этом, Эрдоган рассказал, когда начнутся поставки – это будет июль.

Напомним, сделка по продаже зенитных систем между Россией и Турцией была заключена в 2017 году. Ее сумма составила 2,5 миллиардов долларов. Вашингтон неоднократно призывал Анкару поменять свое решение, в противном случае Штаты обещали ввести санкции.