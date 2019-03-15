Экипаж космического корабля «Союз МС-12» успешно перешел на борт МКС

Экипаж космического корабля «Союз МС-12» открыл переходные люди и благополучно перешел на борт Международной космической станции (МКС). На околоземную орбиту прибыли трое космонавтов. Это россиянин Алексей Овчинин и двое его коллег из США: Ник Хейг и Кристина Кук.

Прямая трансляция стыковки и перехода экипажа ведется на официальном сайте «Роскосмоса».

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с астронавтами на борту стартовала с космодрома Байконур накануне в 22.14 по московскому времени. В 04.02 космический корабль успешно причалил к МКС.

В течение космической вахты, которую предстоит нести новому экипажу, запланированы четыре выхода в открытый космос. Овчинин и уже находящийся на станции Олег Кононенко сделают это 29 мая. Астронавты НАСА запланировали выход в открытый космос 22, 29 марта и 8 апреля.

Новый экипаж проведет на орбите порядка 300 экспериментов, четыре из которых - в автоматическом режиме, сообщили в ЦУП.

Алексей Овчинин и Ник Хейг попали на МКС со второй попытки. Первая сорвалась из-за аварии ракеты-носителя 11 октября 2018 года. Тогда, на 118-й секунде полета старта не отделился один из четырех блоков первой ступни. Экипаж спасла российская аварийная система.

Таким образом, после прибытия космонавтов на МКС, численность ее экипажа вновь составила шесть человек.