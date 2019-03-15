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Уникальные античные артефакты обнаружены в Восточной Гуте

Алексей Савелов
06:15 15.03.2019
Отмечается, что их спрятали террористы, не сумев вывезти похищенные за границу.
Уникальные античные артефакты обнаружены в Восточной Гуте

Статуи римских богов, капители колонн, высеченные из камня еще во втором веке до нашей эры, и многие другие артефакты обнаружили сирийские военные в подвале жилого дома в Восточной Гуте. Офицеры осматривали помещения и заметили свежую кирпичную кладку, которой нет в плане здания. Разбив стену, они нашли тайник с уникальными предметами искусства. Все это спрятали террористы, не сумев вывезти похищенные ценности за границу.

«После освобождения Восточной Гуты мы до сих пор зачищаем тоннели и катакомбы, которые использовали террористы. Во время одной из таких операций, мы обнаружили замурованный тайник, в нем лежали 10 вот таких каменных артефактов. Мы сразу же доложили командованию, и связались с управлением музеев и культуры провинции Риф Дамаск, нам сказали, что это очень ценные предметы», - говорит Мухаммад Ванус, военнослужащий армии Сирии.

Специалисты уже установили, что боевики вывезли артефакты из поселка Харрана, где находятся уникальные руины амфитеатров римской эпохи. Террористы удерживали этот район несколько лет. Все ценности, которые они не могли вывезти, попросту уничтожали на месте.

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