В Новой Зеландии неизвестный открыл стрельбу по посетителям мечети

В мечети новозеландского города Крайстчерч неизвестный устроил стрельбу. Как уточняет местное издание New Zealand Herald, уже известно о шести пострадавших.

Очевидцы отмечают, что двое из доставленных находятся в тяжелом состоянии. При этом, по данным ряда СМИ, больница в городе готова принять от 40 до 50 раненых.

Как отмечается в сообщении радиостанции Radio New Zealand , стрельбу из автоматического оружия открыл мужчина в шлеме, очках и куртке. При этом в момент инцидент в мечети находилось почти 300 человек.

