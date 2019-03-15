Космический корабль «Федерация» получит новое название

Перспективный транспортный корабль «Федерация» получит новое название. С соответствующим заявлением выступил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он уточнил, что название уже придумано. Однако, как именно будет переименована «Федерация», Рогозин уточнять не стал.

В пятницу, 15 марта, корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук, пристыковался к МКС, где они пробудут на протяжении 204 дней.