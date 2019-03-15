Израиль назвал ХАМАС виновным в обстреле Тель-Авива

Израильские военные убеждены, что за обстрелом Тель-Авива стояло движение ХАМАС. Инцидент произошел в четверг, 14 марта.

Вместе с тем палестинские исламисты опровергли причастность к запуску двух ракет по израильскому городу.

«Пуск ракет в направлении района Гуш-Дан, произошедший накануне вечером, был осуществлен террористической организацией ХАМАС», - говорится в пресс-релизе армии.

Израильские ВВС в ответ на обстрел, который обошелся без пострадавших и ущерба, нанесли удары по объектам боевиков в секторе Газа.