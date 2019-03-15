Корабль «Союз МС-12» пристыковался к МКС

В пятницу, 15 марта, пилотируемый корабль «Союз МС-12» с новым экипажем пристыковался к российскому модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС).

На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA – Ник Хейг и Кристина Кук. Они пробудут на станции в течение 204 суток.

Уточняется, что сближение и стыковка «Союза МС-12» со станцией осуществлялась по шестичасовой схеме. Теперь экипажу МКС предстоит проверить ее герметичность. После этого будет выравнено давление между пилотируемым кораблем и МКС, а затем космонавты смогут перейти на борт станции.