В Совбезе рассказали об увеличении численности войск НАТО у границы с Россией

НАТО увеличивает численность своих войск к границе с Россией. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

По его словам, за последние 2 года численность военнослужащих сил первоочередного задействования блока была увеличена в 1,6 раза – с 25 до 40 тысяч человек.

Он напомнил, что в странах Балтии развернуты усиленные батальонные тактические группы многонационального состава численностью до тысячи военнослужащих каждая.