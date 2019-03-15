В Совбезе рассказали об увеличении численности войск НАТО у границы с Россией
По словам заместителя секретаря Совета безопасности РФ Михаила Попова, за последние 2 года численность военнослужащих сил первоочередного задействования блока была увеличена до 40 тысяч человек.
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НАТО увеличивает численность своих войск к границе с Россией. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
По его словам, за последние 2 года численность военнослужащих сил первоочередного задействования блока была увеличена в 1,6 раза – с 25 до 40 тысяч человек.
Он напомнил, что в странах Балтии развернуты усиленные батальонные тактические группы многонационального состава численностью до тысячи военнослужащих каждая.