Курская пенсионерка сомостоятельно заплатила 1,5 млн. за ремонт дома и оказалась должна
Жительница поселка Теткино Курской области 72-летняя Светлана Бонина за свои деньги сделала ремонт собственного дома.
Пенсионерка проживала в здании 1906 года постройки. К 2015 году строение уже разваливалось и требовало реставрации. Эксперты, приехавшие осмотреть здание, признали его аварийным.
В регионе действовала программа капитального ремонта, однако на встрече с директором фонда, Бонина услышала, что ее дом останется в стороне от нововведения. Глава организации также, по словам пенсионерки, заверил ее в том, что за капремонт можно не платить.
Тогда женщина взяла ссуду в банке, добавила собственные сбережения и отреставрировала старинное здание за свой счет, вложив 1,5 миллиона рублей. Тем не менее, квитанции за капремонт продолжали поступать. В январе этого года ей пришла очередная платежка с суммой задолженности на 27 тысяч рублей.