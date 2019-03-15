Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили задумал сделать из Украины «великую державу». Вместе с тем он подчеркнул, что не имеет политических амбиций в стране.

Как рассказал Саакашвили в эфире телеканала «1+1», он намерен прилететь на Украину уже 1 апреля и продемонстрировал купленный билет. При этом бывший президент Грузии выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Петр Порошенко не пройдет во второй тур выборов главы государства, в связи с чем Саакашвили сможет беспрепятственно въехать в страну.

В свою очередь украинские пограничники добавили, что не собираются пускать его на территорию страны. А первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко и вовсе подчеркнула, что возвращение Саакашвили на Украину может быть предвестником очередных беспорядков и хаоса.

Накануне Саакашвили пообещал украинцам вернуть «все, что украдено». Одиозный политик обратился к властям Украины, предложив им готовиться к уходу после президентских выборов.