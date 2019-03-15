Израиль нанес ответные удары по сектору Газа после обстрела Тель-Авива

В пятницу, 15 марта, израильские военные нанесли удары по террористическим целям в секторе Газа. Это произошло в ответ на запуск двух ракет с территории приморского анклава в Палестине в сторону Тель-Авива.

Соответствующая информация содержится в распространенном армейской пресс-службой коммюнике.

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по террористическим целям в секторе Газа», - цитирует сообщение ТАСС.

При этом известно, что сирены тревоги сработали на юге Израиля, сигнализируя о возможных обстрелах со стороны Палестины.

Ранее сообщалось, что в Тель-Авиве впервые с 2014 года сработали сирены воздушной тревоги.