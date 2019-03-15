США пригрозили новыми санкциями компаниям, ведущим проект «Северный поток - 2»

Ситуация с возможной продажей сжиженного природного газа из США на Украину осложняется инцидентом вокруг Керченского пролива. С соответствующим заявлением выступил первый замминистра энергетики Соединенных Штатов Дэн Бруиллетт в кулуарах энергетической конференции CERAWeek.

«Мы говорили в прошлом и говорим вновь публично, что компании, которые ведут бизнес с этим трубопроводом, находятся под риском наших санкций», - цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем Бруиллетт добавил, что соответствующее решение будет приниматься в Госдепе и лично президентом США Дональдом Трампом, а вовсе не министерством энергетики страны.

Ранее в Кремле назвали истинные причины введения США антироссийских санкций и отметили, что по мере приближения выборов в Соединенных Штатах накал русофобии там будет только нарастать.