Историческое воссоединение: Крым и Севастополь празднуют пятилетие в составе России

Республика Крым и город федерального значения Севастополь отметят пятилетие со дня референдума о статусе и годовщину включения в состав РФ в период с 16 по 18 марта.

На территории этих регионов 16 и 18 марта являются государственными праздниками, а 17 число просто выпало на воскресенье.

Несмотря на это торжества, связанные с историческими событиями 2014 года, начнутся уже в пятницу, 15 марта.

Ранее сообщалось о том, что Крым посетила французская делегация. В ее составе - почетные члены парламента Франции, а также бывшие и действующие депутаты Нацсобрания и представители муниципальных властей.

В ходе программы празднования годовщины воссоединения Крыма с РФ, у делегации запланирован ряд встреч, а также посещение Французского воинского кладбища в Севастополе и культурного центра «Альянс Франсез».

Делегация Госдумы РФ прибыла в Симферополь в этот четверг, 14 марта. В ее составе - министры здравоохранения и просвещения Вероника Скворцова и Ольга Васильева, а также лидеры всех парламентских фракций.