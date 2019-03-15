В Минобороны рассказали, сколько иностранных самолетов вели разведку у границ РФ за неделю
ВКС РФ дважды за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
За неделю 19 летательных аппаратов выполняли задачи по разведке. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Всего же два вылета на перехват и сопровождение иностранных разведчиков у границ России.
Всего у границ нашей страны за этот период разведку вели 19 летательных аппаратов.
В военном ведомстве подчеркнули, что благодаря профессиональным действиям ВКС РФ нарушений воздушного пространства России допущено не было.