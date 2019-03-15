В Минобороны рассказали, сколько иностранных самолетов вели разведку у границ РФ за неделю

За неделю 19 летательных аппаратов выполняли задачи по разведке. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Всего же два вылета на перехват и сопровождение иностранных разведчиков у границ России.

Всего у границ нашей страны за этот период разведку вели 19 летательных аппаратов.

В военном ведомстве подчеркнули, что благодаря профессиональным действиям ВКС РФ нарушений воздушного пространства России допущено не было.