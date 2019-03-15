Компания Boeing приостановила поставки самолетов модели 737 MAX

В четверг, 14 марта, компания Boeing приостановила поставки своих самолетов модели 737 MAX. Причиной тому стала авиакатастрофа в Эфиопии.

Как уточняет Reuters, соответствующая мера была принята после того, как Федеральное авиационное управление США решило приостановить полеты лайнеров Boeing 737 MAX на территории американского воздушного пространства.

Вместе с тем известно, что, несмотря на приостановку поставок данной модели самолетов, компания Boeing продолжит производить эти воздушные средства.

«Мы продолжаем выпускать эти самолеты, производить их», - цитирует заявление ТАСС.

Десятого марта произошло авиакрушение самолета Boeing 737 MAX, принадлежащего авиакомпании Ethiopian Airlines. Он разбился вблизи Эфиопии. В результате инцидента погибли 157 человек.