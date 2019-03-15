Представитель Началовой прокомментировала сообщения об ухудшении состояния певицы

Анна Исаева, представитель певицы Юлии Началовой, заявила, что состояние артистки, которая в настоящее время находится в одной из московских клиник, не ухудшалось.

«Только что связывалась с родителями Юлии, но они мне сообщили, что ничего такого, о чем сейчас пишут СМИ (отек мозга - прим. ред.), - нет», - цитирует ее ТАСС.

Ранее сообщалось, что певица резко почувствовала себя плохо. Ее состояние оценивалось как тяжелое. Представитель певицы уточнила, что Началова до сих пор находится в реанимации, однако ее организм «потихоньку восстанавливается».

В среду, 13 марта, отец певицы прокомментировал «Звезде» состояние здоровья дочери. Он рассказал, что медики проводят интенсивную терапию.