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Представитель Началовой прокомментировала сообщения об ухудшении состояния певицы

Наталия Майорова
00:39 15.03.2019
По ее словам, состояние певицы не ухудшалось. В настоящее время Началова находится в одной из столичных клиник.
Представитель Началовой прокомментировала сообщения об ухудшении состояния певицы
© Фото: Anatoly Lomokhov, globallookpress

Анна Исаева, представитель певицы Юлии Началовой, заявила, что состояние артистки, которая в настоящее время находится в одной из московских клиник, не ухудшалось.

«Только что связывалась с родителями Юлии, но они мне сообщили, что ничего такого, о чем сейчас пишут СМИ (отек мозга - прим. ред.), - нет», - цитирует ее ТАСС.

Ранее сообщалось, что певица резко почувствовала себя плохо. Ее состояние оценивалось как тяжелое. Представитель певицы уточнила, что Началова до сих пор находится в реанимации, однако ее организм «потихоньку восстанавливается».

В среду, 13 марта, отец певицы прокомментировал «Звезде» состояние здоровья дочери. Он рассказал, что медики проводят интенсивную терапию.

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