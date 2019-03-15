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Источник бодрости: названа достойная замена кофе

Наталия Майорова
00:19 15.03.2019
По словам эксперта, достойной заменой кофе может стать кратковременный сон - от 10 минут до 1,5 часов.
Источник бодрости: названа достойная замена кофе
© Фото: pixabay

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников заявил, что кратковременный перерыв на сон может быть достойной заменой кофеину.

«Есть исследования, доказывающие, что 20-минутный дневной сон более эффективен для увеличения производительности труда, чем 200 мгр. кофеина», - цитирует его РИА Новости.

Тяжельников отметил, что возможны два варианта передышки, а именно - от 10 до 20 минут или полутора часов сна. В первом случае организм может за максимально короткое время прийти в тонус, а во втором полностью восстановиться и обновиться.

Вместе с тем эксперт посоветовал тем, кто засыпает в транспорте, просто скорректировать свой режим дня. Тяжельников подчеркнул, что во время поездки чаще всего засыпают те, кто плохо спит ночью.

Каждый год во всем мире люди выпивают почти 500 миллиардов чашек кофе. При этом, по данным ученых из Исследовательского института Крембиля и Университета Торонто, этот напиток способен защитить от развития различных болезней, в частности Альцгеймера и Паркинсона.

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