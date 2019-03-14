Арестованным в Керченском проливе украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу

Следователи назначили проведение амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы для украинских моряков, которые были арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы в Керченском проливе.

Как уточнил адвокат одного из моряков Николай Полозов, процедура состоится в отношении 21 моряка.

«В отношении еще троих ознакомление с постановлениями о назначении экспертизы состоится на следующей неделе», - цитирует его ТАСС.

Вместе с тем известно, что защита выступила против проведения данной экспертизы, ссылаясь на Женевскую конвенцию. В настоящее время официального подтверждения о назначении данного лечения пока нет.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал заявление по поводу провокационных действий, предпринятых украинскими ВМС в ноябре 2018 года в Керченском проливе. По мнению министра, главная цель, которую они преследовали, - ажиотаж вокруг выборов президента на Украине.

Двадцать пятого ноября прошлого года Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. Никаких заявок от украинской стороны не поступало, корабли осуществляли опасные маневры и не подчинялись законным российским требованиям. В результате совершенных ими противоправных действий моряки украинского флота были задержаны.