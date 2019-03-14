В Госдепе призвали всех граждан США покинуть Венесуэлу

Вашингтон призвал всех американских граждан покинуть Венесуэлу по причине того, что там не осталось дипломатов США, в связи с чем гражданам Соединенных Штатов некому обеспечить консульскую поддержку. С соответствующим заявлением выступил заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино.

«Гражданам Соединенных Штатов настоятельно рекомендуется покинуть Венесуэлу в свете того, что американские дипломаты покинули страну и не смогут обеспечивать им консульской поддержки», - заявил он.

Во вторник, 12 марта, МИД Венесуэлы сообщил о прекращении переговоров об открытии офисов взаимных интересов с американской стороной. В свою очередь венесуэльские власти дали дипломатам США трое суток, чтобы покинуть территорию латиноамериканской страны.

В четверг, 14 марта, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все американские дипломаты, которые находились в Венесуэле, покинули страну.