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Названы опасные для людей старше 30 лет продукты

Роман Захаров
22:50 14.03.2019
Для сохранения здоровья людям этого возраста следует ограничить употребление сахара, отказаться от фастфуда и перестать есть колбасы и изделия из белой муки.
Названы опасные для людей старше 30 лет продукты
© Фото: pixabay

Специалисты в области питания рекомендуют пересмотреть свой рацион людям старше 30 лет, сократив употребление некоторых продуктов.

В первую очередь диетологи советуют отказаться от сахара, так как он токсичен для жировой ткани.

«Чрезмерное употребление продукта провоцирует хроническое воспаление жировой ткани, что приводит ко всем возрастным болезням вроде артериальной гипертонии, атеросклероза и сахарного диабета», - приводит «Вечерняя Москва» слова доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга.

Специалист при этом добавил, что сахар отрицательно влияет на кожу, лишая ее эластичности и гладкости.

Также следует исключить из своего рациона фастфуд и различные закуски, такие как картошка фри, чипсы и тому подобные.

«Трансжиры очень мощно стимулируют процесс развития атеросклероза. Даже больше, чем так называемые насыщенные жирные кислоты», - предупредил диетолог.

Кроме того, Гинзбург заявил о необходимости замены подсолнечного, кукурузного и соевого масел на оливковые и льняные масла.

В перечень опасных для людей старше 30 лет продуктов также попали обработанное мясо (колбаса, бекон, ветчина) и изделия из белой муки.

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