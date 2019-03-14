В Тель-Авиве засекли пуск двух ракет из Сектора Газа

Израильские военные засекли запуск двух ракет из Сектора Газа. В связи с этим в Тель-Авиве сработала воздушная тревога. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

«Два пуска зафиксированы из сектора Газа по израильской территории», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Тель-Авив подвергся обстрелу впервые с лета 2014 года.

В феврале израильские ВВС атаковали базу боевиков в секторе Газа. Согласно данным Палестины, авиация Израиля выпустила семь ракет по базе военизированного крыла ХАМАС на территории городе Дейр аль-Балах.