«Заставляют летать в РФ через Минск» - депутат Верховной рады назвал «высшее свинство» со стороны властей Украины

Украинские власти заставляют население страны летать в Россию через Белоруссию и это - «высшее свинство». Такое мнение высказал депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

«Это высшее свинство со стороны властей - заставлять людей летать в Россию через Минск», - заявил народный избранник в эфире телеканала NewsOne.

Депутат также сообщил, что ЕС не готов принять Украину в ближайшие 25 лет, в связи с чем украинским гражданам экономически выгоднее приобретать необходимые товары в России.

«Потому что за то, что дороже, но не российское, платит не Порошенко, а платят люди», - аргументировал Шуфрич свою точку зрения.

Ранее руководитель Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что российские спецслужбы якобы перекрыли поставки из РФ комплектующих для украинского оборонно-промышленного комплекса.

