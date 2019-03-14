С космодрома Байконур стартовала ракета с кораблем «Союз МС-12»

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-12». Через две минуты после старта от нее успешно отделилась отработавшая первая ступень.

На орбиту отправился новый экипаж МКС — космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин, астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук. В составе экипажа космонавты, не попавшие на станцию из-за аварии в октябре.

Стыковка пилотируемого корабля «Союз МС-12» с МКС ожидается примерно в 04.00 мск.