Боевики за прошедшие сутки совершили не менее 14 обстрелов городов Сирии

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, нанесли новые удары по мирным кварталам городов Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишина на брифинге.

В сообщении говорится, что обстрелам террористов подверглись не менее 14 населенных пунктов в провинциях Латакия, Хама и Алеппо.

Кроме того, российские военные провели раздачу гуманитарной помощи в населенном пункте Айю провинции Хама, в ходе которой нуждающиеся мирные жители получили из рук офицеров Центра 500 пакетов с продовольствием.