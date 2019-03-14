Боевики за прошедшие сутки совершили не менее 14 обстрелов городов Сирии
Нарушения режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы в провинциях Латакия, Хама и Алеппо.
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Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, нанесли новые удары по мирным кварталам городов Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишина на брифинге.
В сообщении говорится, что обстрелам террористов подверглись не менее 14 населенных пунктов в провинциях Латакия, Хама и Алеппо.
Кроме того, российские военные провели раздачу гуманитарной помощи в населенном пункте Айю провинции Хама, в ходе которой нуждающиеся мирные жители получили из рук офицеров Центра 500 пакетов с продовольствием.