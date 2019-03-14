Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Крым

Делегация Госдумы во главе с Председателем Вячеславом Володиным прибыла в Симферополь. Их приветствовал глава республики Крым Сергей Аксенов и Председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов.

В пятницу в Симферополе состоится совместное заседание Совета Думы и Государственного Совета Крыма. В этот же день в Севастополе состоится совместное заседание Совета Думы и Законодательного Собрания Севастополя.

Заседания приурочены к пятой годовщине Крымской весны – воссоединению Крыма с Россией. В рамках мероприятий пройдут митинги и шествия, встречи с жителями.