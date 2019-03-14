Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами на «многие товары»

Президент США Дональд Трамп призвал страны Евросоюза к обсуждению вопросов торговли. При этом американский лидер пригрозил, что в противном случае Вашингтону придется ввести пошлины на ряд товаров, поступающих на рынок Соединенных Штатов из Европы.

«Они хотят говорить с нами, но если они не станут этого делать, то мы в ответ введем пошлины на многие товары», - приводит Irish Examiner слова Трампа, произнесенные им во время встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп предложил Евросоюзу взаимно отказаться от торговых пошлин.