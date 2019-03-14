Британские парламентарии проголосовали за продление срока Brexit с 29 марта 2019 года на более поздний срок. За перенос даты отдали свои голоса 412 депутатов, против высказались 202 народных избранника.

Согласовывать отсрочку теперь придется 27 странам-членам Евросоюза.

Правительственное предложение, поддержанное депутатами, сформулировано таким образом, что если до 20 марта текущего года парламент выскажется за соглашение с ЕС, которое ранее было дважды отвергнуто, то речь пойдет об отсрочке Brexit до 30 июня.

В случае если парламентарии не поддержат данное соглашение, то понадобится более длительное продление срока Brexit, за которым последует участие Великобритании в европейских выборах в мае.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила коллегам по парламенту, что Великобритания может выйти из Евросоюза без соглашения.