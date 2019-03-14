Роскосмос предложил проводить на МКС военно-прикладные эксперименты
© Фото: Roscosmos, globallookpress
Роскосмос предложил проводить на Международной космической станции военно-прикладные и коммерческие эксперименты.
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Роскосмос предложил проводить на МКС военно-прикладные эксперименты
© Фото: Roscosmos, globallookpress
Роскосмос предложил проводить на Международной космической станции военно-прикладные и коммерческие эксперименты.
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