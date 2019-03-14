Судно из Либерии село на мель в Керченском проливе

Груженое металлом судно под флагом Либерии Maryland село на мель в Керченском проливе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию от Росморречфлота.

Уточняется, что корабль, который принадлежит компании Klip Marine Shipmanagement, направлялся из Мариуполя в Италию и сел на мель на бровку Керчь-Еникальского канала. В связи с инцидентом на время было введено ограничение по осадке судов до пяти метров, однако после дополнительной промерки глубин все эмбарго были сняты.

Причиной инцидента могла стать высокая парусность корабля, ошибка судоводителя или лоцмана. Возможно, перед снятием судна с мели его потребуется частично разгрузить.