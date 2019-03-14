В Германии оценили итоги воссоединения Крыма с Россией

Крым за пять лет, которые он находится в составе России, достиг большего, чем за 25 лет в составе Украины. Об этом сообщает немецкое издание Der Globus Deutschland.

По мнению журналистов, последние пять лет стали для полуострова «истинным возрождением».

«Вступление Крыма в состав России стало своего рода ренессансом для полуострова и его жителей», - говорится в материале.

В материале, помимо прочего, отмечается, что с 2014 года, когда Крым вошел в состав РФ, его население увеличилось почти на 500 тысяч человек и сейчас оно превышает 2,3 миллиона человек. Кроме того, Россия построила мост через Керченский пролив, проложила по его дну газопровод «Краснодарский край - Крым», обновила международный аэропорт в Симферополе и обеспечила полуострову энергонезависимость.

Также, по мнению издания, РФ решила проблему с водоснабжением Крыма, придала новый импульс развитию туристической отрасли и региональной экономике в целом.

«За пять лет в составе РФ Крым достиг большего, чем за 25 лет в составе Украины», - приходит к выводу Der Globus Deutschland.

При этом журналисты подчеркивают, что за границей текущий статус Крыма получает все большее признание, так как «многие немцы, итальянцы, американцы и британцы считают его российским».