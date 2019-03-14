В Аргентине назвали причину гибели подлодки San Juan. Как сообщает телеканал TN, командующий Военно-морскими силами Аргентины контр-адмирал Давид Бурден считает причиной взрыв.

В прошлом году эксперты воссоздали возможный сценарий гибели подлодки. По их данным, затопление судна могло проходить на протяжении нескольких часов. Вероятно, на борту субмарины возник пожар. Произойти это могло в области передних носовых электробатарей за день до ее гибели. Сам огонь мог быть вызван попаданием воды в отсек через систему вентиляции.

Подводная лодка San Juan потерялась у берегов аргентинской провинции Санта-Крус в ноябре 2017 года и была обнаружена через год на глубине 907 метров. На борту субмарины находились 44 члена экипажа. По предварительным данным, основная версия гибели подлодки - взрыв на борту.