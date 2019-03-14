Все дипломаты США покинули Венесуэлу. Об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео.

«Все оставшиеся дипломаты США в Венесуэле покинули страну», - написал Помпео в своем Twitter.

Он добавил, что США считают законным лидером Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо и надеются вернуть своих дипломатов «в свободную и демократическую Венесуэлу».

Ранее власти Венесуэлы заявили, что дипломаты США должны покинуть страну в 72 часа.

Политический кризис в Венесуэле достиг своего пика 23 января, когда оппозиционный политик Хуан Гуайдо без каких-либо демократических процедур объявил себя временным президентом. Его поддержали США, Канада и несколько латиноамериканских государств. Действующий президент страны Николас Мадуро обвинил США во вмешательстве во внутренние дела.