Порошенко уволил главу внешней разведки Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с поста председателя Службы внешней разведки страны. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

В документе сообщается, что Божок назначен заместителем министра иностранных дел Украины с 14 марта 2019 года.

«Освободить Божка Егора Валерьевича от должности председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится в тексте указа.

Божок работал на должности главы Службы внешней разведки с 2017 года, ранее он был руководителем миссии Украины при НАТО.