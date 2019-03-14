Трамп предложил направить $5 млн на финансирование «Белых касок»

Президент США Дональд Трамп предложил направить $5 млн на финансирование неправительственной организации «Белые каски», если предложение одобрит конгресс. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

«США намерены выделить $5 млн для продолжения жизненно важных операций по спасению людей, проводимых "Белыми касками, и финансирования IIIM», - говорится в сообщении.

Деньги пойдут также на развитие Механизма по расследованию преступлений в Сирии, который был создан в соответствии с принятой в 2016 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

В Москве неоднократно заявляли, что организация «Белые каски» действует с нарушением международных норм и причастна к организации различного рода провокаций, направленных против действующих властей Сирии.