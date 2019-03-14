Опубликовано фото черного ящика разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, которое занимается расшифровкой бортовых самописцев, опубликовало фотографию черного ящика разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8.

На снимке запечатлен корпус устройства красного цвета, который сильно поврежден. По информации бюро, технические работы по расшифровке начнутся в пятницу, 15 марта.

Изначально черные ящики должны были доставить в Германию, однако там специалисты отказались изучать данные самописцев, объяснив это отсутствием необходимых технических возможностей.

В воскресенье, 10 марта, самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В результате катастрофы погибли 157 человек.