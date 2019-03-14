Хагрид из «Гарри Поттера» оказался в инвалидной коляске

Исполнитель роли Рубеуса Хагрида во всех фильмах о Гарри Поттере актер Робби Колтрейн оказался в инвалидной коляске. Об этом пишет The Daily Mail.

В материале говорится, что артист не может ходить без посторонней помощи из-за сильной боли, которая вызвана остеоартритом. В настоящий момент 69-летний Колтрейн ожидает операции колена, после которой он пообещал «скакать всюду, как эльф».

По словам артиста, он узнал о своем диагнозе еще в 2016 году. Тогда врачи порекомендовали ему сбросить около 40 килограммов перед хирургическим вмешательством.

Настоящее имя Робби Колтрейна - Энтони Роберт МакМиллан. Псевдоним он взял в честь джазового исполнителя Джона Колтрейна. Артист знаменит не только по фильмам о Гарри Поттере, он также снимался в сериале «Метод Крекера», в фильме «Монахини в бегах» и в других менее известных картинах.