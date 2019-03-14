Marvel опубликовал трейлер новых «Мстителей»

Компания Marvel опубликовала на своем канале YouTube новый трейлер супергеройского боевика «Мстители: Финал», который является прямым продолжением ленты «Мстители: Война бесконечности». Обе ленты сняли режиссеры Энтони и Джо Руссо. Роли исполнили Бри Ларсон, Брэдли Купер, Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Крис Эванс, Роберт Дауни - младший.

В трейлер вошли новые сцены из фильма вместе с любимыми эпизодами из прошлых картин.

Премьера фильма братьев Руссо ожидается на больших экранах 29 апреля.