Кузнецова рассказала о самочувствии московской «девочки-маугли»

Девочка, которую обнаружили в заваленной мусором квартире в Москве, идет на поправку. Такое заявление сделала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Все явления простудные, которые были, все проходят, первое время мы характеризовали здоровье как средней тяжести, сейчас все проходит», - сказала омбудсмен.

Она добавила, что девочка проходит дополнительные обследования и «пока все результаты положительные».

Правозащитница также сообщила, что у девочки хороший аппетит, она начала играть, улыбаться, однако не разговаривает.

Напомним, пятилетнюю девочку с признаками анорексии нашли сотрудники правоохранительных органов в воскресенье, 10 марта, в квартире в Москве в антисанитарных условиях. Сейчас ребенок находится в больнице. Мать пострадавшей арестована, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».