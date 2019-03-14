Бокерия рассказал, кого спасут дефибрилляторы в автобусах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит оснащать общественные места автоматическими дефибрилляторами. Это приборы, с помощью которых можно запустить сердце в случае его внезапной остановки. В таких ситуациях шанс спасти человека есть, но он может быть упущен из-за лимита времени - счет идет на секунды.

Главный кардиохирург Минздрава России, директор национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Леонид Бокерия в беседе со «Звездой» рассказал, насколько может быть эффективна данная мера и кого спасут современные установки в общественном транспорте.

«Я очень давно занимаюсь проблемой жизнеугрожающих аритмий, с1979 года мы начинали операции в нашем центре. Есть такая категория людей, которые умирают внезапно. Называется внезапная сердечная смерть. У таких больных остановка сердца возникает по причине частых аритмий. Доказано, что если сердечную деятельность восстановить в течение первых двух минут после остановки, то этот человек потом проживает нормальную жизнь, у него сохраняется и функция высшей нервной деятельности»,- рассказал Леонид Бокерия.

По его словам, классические приемы, которые рекомендуется делать, массаж, дыхание «рот в рот», зачастую не спасают людей. Нужен электрический разряд, чтобы привести сердце в нормальное состояние.

Во всех крупных аэропортах, больших магазинах за рубежом имеются эти дефибрилляторы. Они висят на стенке свободно, и персонал хорошо владеет ими. По словам, Бокерии, человек, находящийся в ответственный момент рядом с пострадавшим, должен четко понимать, что делать.

«Если там нормальное сокращение, то с давлением человека ничего не будет. Он не вызовет сам фибрилляцию, этот аппарат. В этом смысле он безопасен. Он не спасет всех, но около половины людей, с которыми случается остановка сердца, он вернет в строй», - добавил врач.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2017 году. Разработанная Минпромторгом России «дорожная карта» под названием «Программа доступной дефибрилляции» по внедрению автоматических наружных дефибрилляторов в местах массового скопления людей не будет должным образом реализована без внесения поправок в федеральный закон «Об охране здоровья граждан».