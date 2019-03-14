В Мытищах неизвестные устроили стрельбу

В Мытищах на улице Борисовка обнаружен труп мужчины. По информации правоохранительных органов, потерпевший погиб после того, как два человека произвели в его несколько выстрелов.

Отмечается, что злоумышленники заранее готовились к преступлению и поджидали свою жертву. Место убийства преступники покинули пешком.

Погибшим является индивидуальный предприниматель Геворг Туманян. Полиция ведет розыск нападавших.

На месте ЧП также работают сотрудники Следственного комитета.