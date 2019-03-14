Почти 20 километров путей: «Звезда» публикует кадры с железнодорожной переправы через Керченский пролив

Рабочие завершили укладку 19 километров железнодорожного полотна на Крымском мосту. Это ровно половина. Совсем скоро - в декабре этого года - по рельсам пойдут первые поезда. Но уже понятно, что стройкой века возведение грандиозной переправы называют не зря. От одних технологий дух захватывает.

Стройка на правильном пути. Естественно - железнодорожном. И этот путь уложен уже наполовину. 19 км рельсов готовы. Экватор пройден. До запуска движения поездов остается совсем чуть-чуть.

Для тех, кто придумывает фейки про крымский мост - будет сплошным огорчением то что я сейчас покажу. Мост не падает и не шатается. Крепко стоит на своих опорах. Вот эти на фарватере самые мощные. Они усилены серьезным фундаментом. И огорожены - вот этими «палами». Эти конструкции защитят гигантские колонны не только от ледохода. А даже от навала нескольких большегрузных судов.

Там на высоте прямо под арками продолжается сборка железнодорожного полотна. Вот так гладко, что называется, стелют рельсы мостостроители. С помощью вагона-путеукладчика и специального крана, который на нем установлен.

Вот сейчас видите, как готовые, собранные заранее 25-метровые звенья железной дороги соединяются между собой как пазлы. Получается то, про что строители говорят «бархатный путь». То есть полотно идеально ровное, без единого шва и стыка. Отработанная технология, благодаря которой даже железная дорога покажется скатертью.

При этом рельсам ничто не мешает «свободно дышать». Так образно строители описывают способность конструкции подстраиваться под изменения температур и рельефа.

Кадры с видом на крымский мост снимают и зарубежные журналисты. Из Японии и Франции. Как в России соединяют берега увидит теперь и зарубежный зритель.

Мартовский пресс-тур - без него просто не мог обойтись. Популярный кот блогер, главный смотритель стройки. Желающие сделать с ним селфи выстраиваются в очередь. Это и журналисты и строители. Для них кот - талисман, который приносит удачу.