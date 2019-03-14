В Индии обрушился мост с людьми: видео

На западе Индии в Мумбаи произошло обрушение пешеходного моста. Инцидент произошел возле железнодорожного вокзала, в тот момент там было много людей. В результате происшествия 23 человека получили ранения.

В соцсетях очевидцы публикуют страшные кадры с места происшествия. Некоторые раненые лежат на асфальте и ждут помощи. Некоторые пострадавшие уже доставлены в больницы.

В связи с произошедшим поезда задерживаются. На месте работает полиция и спасатели.