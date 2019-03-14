В Георгиевском зале Кремля начали укладывать новый паркет

Самый узнаваемый и торжественный зал - Георгиевский -меняет облик в преддверии юбилея большого Кремлевского дворца. Идет ремонт. Убрали мебель, сняли пол. Паркет времен императора Николая Первого, по которому 170 лет ходила политическая элита страны и настоящие герои Отечества, требует реставрации. Работа сложная. Раньше при укладке пола использовали 20 сортов древесины.

Здесь короновали императоров, чествовали верхушку ЦК, принимали присягу президенты. Теперь без золоченых канделябров и ковров Георгиевский зал и не узнаешь. На полу доски, а поверх них будто пазл фрагмент за фрагментом собирают новый паркет.

Нога чиновника здесь еще не ступала. Мы первыми проходим по только что проложенному паркету Георгиевского зала Кремля. Новодел, конечно. Но все по историческим лекалам. А история - она здесь. Те самые первые доски - фабрика Георга Мюллера 1845 год.

Для проекта, за которым внимательно следил Николай Первый, тот самый Мюллер постарался: в одном паркете он собрал 26 пород дерева. Сделал на славу - эти доски продержались 170 лет. Но всему свой срок.

«Паркет местами вставал, отделялись клепки. Местами произошли незначительные проседания», - рассказала «Звезде» главный архитектор проекта Ольга Галаничева.

Паркет, а с ним и весь Георгиевский зал, мог не пережить 1941 года. Тогда сюда упала бомба люфтваффе, пробила крышу Кремлевского дворца, но не разорвалась.

«Уже закрыли щитами, но где-то в этом месте была воронка. И, когда снимали пол, мы видели эту воронку. Ну по документам где-то 90 см на метр», - говорит научный сотрудник Большого Кремлёвского Дворца Анастасия Павлова.

Любые съемки в Кремле журналисты называют паркетными. Повелось издавна. В советские годы здесь под телекамеры стали стелить ковры, чтобы паркет не поцарапать.

А сейчас у нас в буквальном смысле паркетная съемка. 200 км от Кремля. Село Бельково в Тульской области. Раньше здесь находилась шахта. Сейчас делают тот самый элитный паркет для Георгиевского зала.

Полгода здесь изучали старинные чертежи и документы. Только чтобы найти те самые породы и оттенки, из которых под зорким оком Николая Первого собирали паркет. Оказалось, дерево завозили с четырех континентов.

Цветы и мелкие узоры из экзотических пород дерева делают на станке по трафаретам, заданным в компьютере. Но собирают, как и 170 лет назад, вручную.

После реставрации пол Георгиевского зала заиграет новыми красками - теми, что видел Николай Первый. Вот нам показывают фрагмент старого паркета и все доступно объясняют.

«Под воздействием ультрафиолета древесина сильно меняет цвет. Вот вы видите цвет древесины, к которому все привыкли в этом зале, а это после того, как снимается лак и верхний слой, который меняет цветовую гамму», - заявил генеральный директор компании-производителя паркета Сергей Кочанов.

Дело государственной важности спешки не терпит. Паркет уложат только к концу апреля. Вот так бережно, постукивая каучуковым молотком, сложат части этого исторического пазла воедино.