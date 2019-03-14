В аэропорту ЯНАО самолет столкнулся со спецтехникой
ЧП произошло во время подготовки к взлету.
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В аэропорту Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа пассажирский самолет авиакомпании «Ямал», следовавший рейсом Ноябрьск — Уфа, столкнулся со спецмашиной. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
ЧП произошло во время подготовки самолета к взлету.
«В процессе противообледенительной обработки самолета водитель автомашины не справился с управлением и столкнулся с воздушным судном», — говорится в сообщении.
Самолет после столкновения получил значительные повреждения.
В результате происшествия пострадавших нет. На борту были 170 человек, их отправили по маршруту следования другим бортом.