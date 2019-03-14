В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В пятницу, 15 марта, в Москве и Подмосковье ожидается сильный ветер. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

По информации синоптиков, в Столичный регион с северо-запада придет циклон. Как ожидается, в ночь с 14 на 15 марта произойдет снижение атмосферного давления. Ночью столбики термометров будут показывать -1…-3 градусов по Цельсию, а по Московской области от -1 до -6.

Днем в столице воздух прогреется до +2…+4 градусов. Будет облачно с пояснениями, местами пройдет небольшой снег.

При этом синоптики ожидают сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

«Такие порывы помечены желтым цветом. То есть в такую погоду нужно быть осторожным строителям, так как при ветре свыше 12 метров в секунду работать на кранах не рекомендуется», - предупредили в Гидрометцентре.

Ранее стало известно, когда весна вступит в свои права в российской столице.

