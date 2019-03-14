Глава ФНС рассказал о цифровизации налоговой службы

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин рассказал о том, как постепенно налоговая служба превращается в цифровую платформу. Его слова приводит телеканал «360».

Теперь замозанятые граждане могут оплачивать все пошлины онлайн с помощью платформы «Мой налог».

Например «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» отражают доходы самозанятых водителей, а «Альфа-банк» уже позволяет гражданам в таком качестве зарегистрироваться.

Самое важное, по мнению Михаила Мишустина, обеспечить сохранность данных пользователей. Если они будут знать, что их персональная информация в безопасности, то они будут делиться сведениями.

