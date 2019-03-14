Самолет на бреющем полете чуть не задел крылом машину на трассе: видео

В канадском Торонто недалеко от аэропорта Баттонвиль потерпел крушение частный самолет Cirrius SR20.

Перед падением он пролетел в считанных метрах от автомобиля на оживленной трассе и упал в поле. Кадры инцидента снял видеорегистратор.

Пилот-инструктор и его ученица практиковали касание и движение на взлетно-посадочной полосе. В результате крушения они получили незначительные травмы.