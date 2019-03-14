Танки, БМБ и артиллерия: в Омск прибыла выставка «Сирийский перелом»

Трофейное оружие и технику, изъятые у сирийских боевиков, теперь увидели и жители Омска. Туда прибыла передвижная выставка «Сирийский перелом».

На платформах железнодорожного эшелона - танк Т-55, БМП турецкого производства, машина для прокладки подземных тоннелей, ракетно-артиллерийское вооружение и беспилотники.

В одном из вагонов развернули экспозицию работ военных художников и фотографов. Общая протяженность маршрута поезда - более 28 тысяч километров с остановками в 60-ти городах России.

Завершится акция в конце апреля в парке «Патриот».

